Economia da Grã-Bretanha cresce 0,6% no 4o trimestre A economia da Grã-Bretanha teve um crescimento um pouco acima do esperado no último trimestre de 2007 e estabeleceu sua maior expansão anual desde 2004, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. O Office for National Statistics afirmou que a economia britânica teve expansão de 0,6 por cento no quarto trimestre, abaixo dos 0,7 por cento do terceiro trimestre mas acima das previsões de avanço de 0,5 por cento. A taxa de crescimento em todo o ano passado ficou em 3,1 por cento, a maior desde 2004, quando a economia cresceu 3,3 por cento. O principal fator por trás da desaceleração do crescimento no quarto trimestre foi o desempenho mais fraco nos serviços de negócios e financeiros desde o segundo trimestre de 2003, um sinal do impacto da crise global de crédito que teve origem em problemas no setor imobiliário dos Estados Unidos. No geral, o setor britânico de serviços cresceu 0,7 por cento no quarto trimestre, ante expansão de 0,8 por cento no trimestre anterior.