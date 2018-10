Empresários apontam tarifas como motivo de aumento de custos, diz Livro Bege do Fed

Empresários americanos reportaram aumento nos preços de bens finais devido à elevação nos custos de insumos, como metais, que foi atribuído por eles ao impacto das tarifas comerciais, aponta o Livro Bege, sumário sobre as condições atuais da economia americana em cada um dos distritos do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

O documento, divulgado nesta quarta-feira, 24, aponta que, de forma geral, os preços continuaram a subir em um ritmo modesto a moderado em todos os distritos no período encerrado no dia 15 de outubro. Varejistas de algumas localidades, porém, "aumentaram os preços de venda à medida que continuam a ver a alta dos custos de transporte e também se preocupam com aumentos iminentes de custos decorrentes das tarifas".

Livro Bege aponta crescimento de 'modesto a moderado' nos EUA

A maioria dos distritos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) relatou crescimento econômico de modesto a moderado nos Estados Unidos, no período encerrado em 15 de outubro, de acordo com o Livro Bege. O documento aponta que distritos como Nova York e St. Louis indicaram um leve crescimento, enquanto Dallas registrou expansão robusta impulsionada pela força da atividade industrial, varejo e serviços não financeiros.

"Em suma, os fabricantes relataram um crescimento moderado da produção; entretanto vários distritos indicaram que as empresas enfrentavam custos cada vez maiores de materiais e remessa, incertezas sobre o ambiente comercial e dificuldades em encontrar trabalhadores qualificados", apontou o Livro Bege. Nesse sentido, o Fed mostrou, ainda, que a escassez de mão de obra foi "amplamente notada" e está ligada a aumentos salariais ou ao crescimento restrito. Além disso, relatórios sobre imóveis comerciais e residenciais foram mistos.

De acordo com o documento divulgado pelo banco central dos EUA, o emprego se expandiu modestamente ou moderadamente na maior parte do país. "San Francisco relatou crescimento robusto, enquanto três distritos relataram pouca ou nenhuma mudança", indicou o documento. Além disso, empregadores em todo o país continuaram a relatar mercados de trabalho restritos e dificuldades em encontrar trabalhadores qualificados, "incluindo engenheiros, profissionais de finanças e vendas, trabalhadores de construção e indústria, profissionais de tecnologia da informação e motoristas de caminhão".

O Livro Bege indicou, ainda, que a escassez de trabalhadores restringiu o crescimento em alguns setores. "Algumas empresas implementaram estratégias não salariais para recrutar e reter trabalhadores, como bônus, horários flexíveis e aumento de subsídio de férias", informou o documento. Segundo o Fed, o crescimento salarial também foi caracterizado como modesto ou moderado, embora a distrital de Dallas tenha relatado crescimento robusto.