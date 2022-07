Economia já estuda mexida no teto para ampliar gastos além da inflação

BRASÍLIA - Projeções feitas pelo Ministério da Economia já levam em consideração uma mudança no teto de gastos para permitir um crescimento real (acima da inflação) das despesas de 1,5%.

Nas projeções, o ajuste do teto só aconteceria a partir de 2027, mas uma alteração na regra poderá ser antecipada como já admitem fontes do governo ao Estadão num cenário atual de pressão por mudanças.

Segundo apurou o Estadão, o princípio da proposta por trás da revisão do teto é uma trajetória de queda da dívida pública, e que o aumento real da despesa seja menor do que o do Produto Interno Bruto (PIB). Ou seja, uma trajetória que permite o aumento real de gastos quando a dívida estiver caindo para abrir espaço a investimentos públicos.

A necessidade de aumento de espaço fiscal para investimentos é uma cobrança do presidente para um eventual segundo mandato. Há pouco mais de um mês, em entrevista ao SBT, Bolsonaro foi taxativo ao afirmar que a regra poderá ser mudada depois das eleições.

“Algumas coisas você pode mexer no teto de gastos, como já [houve] propostas da própria equipe do Paulo Guedes. Mas a gente vai deixar para discutir isso para depois das eleições", disse Bolsonaro no início de junho.

As discussões de ajustes no teto estão ocorrendo em paralelo à regulamentação da emenda constitucional 109, conhecida PEC “Emergencial”. O texto prevê a introdução de uma meta para a dívida pública no arcabouço das regras fiscais do País. Nesse modelo, o teto não acaba e nem a meta de primário, que é resultado das receitas menos despesas, exceto os gastos com o pagamento dos juros da dívida. Os técnicos consideram importante a manutenção de uma regra para controle das despesas.

A equipe técnica do Ministério da Economia trabalha para apresentar a proposta de regulamentação em agosto. A ideia é que dívida pública passe a ser a principal âncora da política fiscal brasileira.

Para garantir a sustentabilidade fiscal, a emenda prevê a necessidade de definição de uma trajetória de convergência do montante da dívida com os limites a serem definidos.

O texto autoriza medidas de ajuste para as contas públicas alcançarem a trajetória desejada e o planejamento de alienação de ativos para a redução da dívida, como é o caso das privatizações de empresas e venda de imóveis.

Criado em 2016 para vigorar por 20 anos, o teto de gastos entrou em vigor em 2017 com previsão no próprio texto constitucional de uma revisão no décimo ano.

Lula

Líder nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já avisou que vai revogar o teto de gasto. Mas os economistas do partido discutem o modelo de revisão do arcabouço fiscal.

Ao Estadão, o economista da Fundação Perseu Abramo, Guilherme Mello, que colabora na elaboração do programa de governo do PT, diz que a discussão fiscal segue na linha de revogar o teto e construir um novo arcabouço fiscal com credibilidade, previsibilidade, transparência. A proposta, segundo ele, é selecionar melhor os gastos públicos, privilegiando os "de boa qualidade".

“Tudo isso segue vivo. A aprovação da PEC (de aumento dos auxílios) demonstra a completa perda de credibilidade do arcabouço atual e como o ele deixou de cumprir as funções”, afirma Mello.

Segundo ele, algumas pessoas da campanha já estão fazendo contas de impacto no Orçamento para 2023. “A nossa discussão fiscal não muda diante disso porque o que já vínhamos falando continua se aplicando, que é o fato de o teto ter perdido a credibilidade. É uma regra que não é respeitada”, diz. O economista do PT diz que o teto gerou a menor taxa de investimento público da história e desembocou no chamado “orçamento secreto”.

Apesar das discussões dentro do partido, o PT ainda não divulgou os detalhes do plano para as contas públicas.

Ciro Gomes

A campanha do presidenciável Ciro Gomes (PDT) é a que mais detalhou até agora os planos para mudar o teto de gastos. O deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), que trabalha no programa econômico de Ciro, afirma que a proposta é ter um teto para as despesas correntes do governo. Os gastos com investimento ficariam de fora.

Esse teto seria corrigido pela inflação mais metade do crescimento do PIB. “Se o PIB cresceu 2%, é inflação mais um 1%”, explica Benevides. Pela proposta, a evolução dos investimentos estaria vinculada às receitas. "É assim no mundo", afirma o deputado, que já foi secretário de Fazenda do Ceará e implementou no Estado o teto para as despesas correntes. " O investimento não pode estar dentro do teto de gasto", diz ele, que é crítico dos gastos da liberdade que o governo tem para aumentar os gastos com o pagamento de juros da dívida.

Simone Tebet

Responsável pelo programa econômico da pré-candidata à presidência Simone Tebet, a economista Elena Landau defende a manutenção do teto de gastos caso a senadora do MDB vença as eleições.

"O teto ainda existe, apesar de estar todo esburacado pelo próprio governo", afirma. "O teto nasceu para estancar a sangria do governo Dilma e nisso ele funcionou. Ele é importante para que a sociedade entenda que é preciso fazer escolhas. Só que o governo e o Congresso vêm se recusando a fazer essas escolhas, dando um 'jeitinho', com PEC dos Precatórios, PEC Eleitoral ("Kamikaze") e o orçamento secreto", diz.

Ela não descarta, no entanto, a possibilidade de antecipar a revisão do teto, prevista para 2026. "A depender do que o governo deixar de herança para 2023, a gente pode ter que antecipar essa discussão. A ideia é manter o teto e fazer com que ele seja respeitado novamente. Agora, se não for o teto, que seja alguma âncora de despesas públicas", diz.

Landau defende que tão importante quanto respeitar a regra fiscal é recriar o Ministério de Planejamento e Orçamento. "Você só consegue ter o orçamento sequestrado da maneira que foi porque o governo não tem planejamento de orçamento – e aí vai criando puxadinhos", diz.

Ela discorda de que o teto de gastos inibe a estruturação de políticas sociais. "A política social é prioridade e o teto existe justamente para isso – para definir prioridades", diz. "O que o governo Bolsonaro quer fazer crer é que se pode aumentar um auxílio para R$ 600 sem tirar de nenhum outro lugar, o que é puramente eleitoreiro."