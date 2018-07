Economia recuou em quase metade dos Estados dos EUA, aponta Fed A atividade econômica se contraiu em quase metade dos Estados norte-americanos em dezembro, segundo dados do Federal Reserve da Filadélfia que reforçam a visão de que o país pode estar entrando em recessão. O índice coincidente do Fed da Filadélfia, que serve de indicação do Produto Interno Bruto (PIB) por Estado, mostrou queda em 23 Estados no mês passado. O crescimento esteve estagnado em outros sete Estados. Preocupações sobre a economia têm sido alimentadas por um forte declínio do setor imobiliário. O último Livro Bege do Fed indicou que a atividade econômica regional aumentou modestamente no ano passado. O banco central norte-americano não está otimista em sua perspectiva. Embora não preveja uma recessão --tecnicamente dois trimestres seguidos de contração--, o Fed vê o risco de um crescimento muito menor este ano. (Por Tamawa Kadoya)