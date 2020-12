Economista-chefe da Tendências Consultoria participa de live sobre o PIB às 14h

A economista-chefe da Tendências Consultoria, Alessandra Ribeiro, participa de live nesta quinta-feira, 3, no site do Estadão, sobre o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre. A entrevista será às 14h.

Após recuar 9,6% no segundo trimestre, por causa da quarentena imposta pela covid-19, a economia brasileira teve crescimento recorde de 7,7% no período entre julho e setembro. Com esse resultado, a economia do País está no mesmo patamar de 2017, com uma perda acumulada de 5% de janeiro a setembro, em relação ao mesmo período de 2019.

Embora seja mais forte do que o esperado no início da crise, a retomada ainda é insuficiente para recuperar as perdas do primeiro semestre. Tanto que o PIB registrou queda de 3,9% na comparação com igual período de 2019.

A nova fase do coronavírus e o fim de programas como o auxílio emergencial ameaçam a recuperação da atividade neste quarto trimestre e também em 2021. Alessandra vai falar sobre o que o País pode esperar para os próximos meses.