Economista de Ciro culpa política de preços da Petrobrás pela crise

Para o economista Nelson Marconi, coordenador do programa de governo do pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT), a política de preços da Petrobras é responsável pela crise dos combustíveis deflagrada pela paralisação de caminhoneiros no País.

Reajustar os preços diariamente pela oscilação dos ativos no mercado internacional, disse o economista, interessa apenas ao investidor estrangeiro, e não ao País.

"Uma coisa é uma empresa comercial abrir capital e dizer que pode entrar capital estrangeiro e fazer o que quiser, tudo bem. Outra coisa é uma questão tão estratégica, um insumo tão nacional, botar para funcionar nessa lógica. Deu no que deu", comentou Marconi, após participar com Ciro de um almoço com empresários varejistas na capital paulista.

A solução, segundo ele, é negociar com os grevistas e encontrar o melhor caminho. "Pegar um insumo que é estratégico para o País e querer atribuir para ele uma rentabilidade que interessa somente ao investidor, que é um investidor externo... é óbvio que isso não ia dar certo", criticou.

Marconi defende rever a política de preço da estatal. "No futuro, tem que ter uma política de preços ligada aos custos da Petrobras, e não só à oscilação do dólar e do mercado externo."