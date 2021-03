Economistas debatem equilíbrio das contas públicas em meio à pandemia

RIO - A crise inédita causada pela covid-19 levou o governo federal, instado pelo Congresso Nacional, a ampliar os gastos como forma de mitigar os efeitos da pandemia sobre a população. É consenso entre economistas que a atuação do governo - na transferência de renda às famílias, com o auxílio emergencial, ou no apoio às empresas - evitou uma retração ainda maior na economia ano passado. Por outro lado, ampliou o desequilíbrio nas contas públicas - que vem desde o início da recessão anterior, de 2014 a 2016 -, o que, segundo parte dos economistas, tem contribuído para o aumento das incertezas econômicas e para a alta do dólar.

Para fazer um balanço da atuação fiscal do governo na pandemia, ou seja, do uso dos gastos públicos para enfrentar a crise, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), em parceria com o Estadão, promoverá nesta quinta-feira, 18, o seminário online “Os Caminhos da Política Fiscal”. No evento, economistas convidados também debaterão sobre os próximos passos da política fiscal - como dar conta da reedição de medidas, em meio a uma piora da pandemia, diante de desequilíbrio ainda mais severo nas contas.

Os economistas participantes do debate têm diferentes posições sobre o tema. Manoel Pires, coordenador do Observatório Fiscal do Ibre/FGV, já chamou a atenção para o fato de que a má condução do controle da pandemia também afeta o desequilíbrio fiscal. A confiança de investidores, empresários e consumidores na sustentabilidade das contas passa por uma “gestão mais eficiente da pandemia”, disse Pires ao Estadão no fim do ano passado.

Especialista em Previdência e contas públicas, Fábio Giambiagi, economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é defensor dos ajustes fiscais. Favorável ao teto dos gastos públicos - regra constitucional introduzida em 2016, que limita os gastos públicos federais de um ano ao mesmo valor do ano anterior, atualizado apenas pela inflação -, Giambiagi já propôs a exclusão dos investimentos públicos do limite. A ideia, porém, seria introduzir a mudança somente a partir de 2023, mesmo diante da pressão por mais gastos com a pandemia. Mexer logo no teto seria “suicídio”, disse o economista no ano passado.

Laura Carvalho, professora da USP que trabalhou na elaboração de propostas de política econômica do programa de governo da candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à Presidência da República em 2018, defende a ampliação dos gastos para enfrentar a pandemia. Ativa nas redes sociais - tem 187,7 mil seguidores no Twitter -, a economista defende a reedição do auxílio emergencial neste ano.

Na semana passada, publicou uma série de postagens sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) emergencial, que, ao mesmo tempo, autorizou o gasto com nova rodada do auxílio e criou mais regras fiscais. “No curto prazo o problema maior dessa PEC é o limite de R$ 44 bilhões imposto ao auxílio emergencial. É muito insuficiente, ainda mais considerando o descontrole da pandemia, as novas medidas de lockdown e a lentidão da vacinação”, escreveu a economista.

O debate, das 10 horas às 11h30, será moderado pela jornalista Adriana Fernandes, repórter na sucursal de Brasília do Estadão. O evento faz parte de um ciclo de debates que o Ibre/FGV e o Estadão realizarão nos próximos meses, sobre temas como crescimento econômico, política social, política monetária, entre outros. Mais informações clique aqui.