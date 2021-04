Economistas discutem o impacto da política monetária na economia em meio à pandemia da covid-19

A pandemia da covid-19 levou vários países a realizarem injeções de dinheiro público na economia (movimento conhecido no jargão financeiro como expansão monetárias) sem precedentes históricos. Esse cenário inclui muitos países emergentes que, de forma inédita, testaram instrumentos monetários não convencionais.

No Brasil, o Banco Central reduziu bastante a taxa de juros, até atingir o piso histórico de 2% ao ano. Nessa caminhada, a taxa real de juros se tornou negativa pela primeira vez desde o Plano Real. Porém, com recrudescimento da crise sanitária este ano e a inflação mostrando força, o BC elevou a Selic em 0,75% na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). E, além disso, sinalizou novos aumentos futuros se a pressão inflacionária persistir.

Qual o balanço que se pode fazer dessas várias experiências? Olhando para o futuro, qual será o papel da política monetária nesse quadro de recuperação econômica, diante de uma pandemia que não dá tréguas? Esses serão alguns temas a serem debatidos no webinar "A política monetária e seus impactos na economia", que será realizado nesta quinta-feira, 15, em parceria entre o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e o Estadão, das 10h às 11h30.

Participarão do encontro Carlos Viana, sócio-fundador e head de Research da Asset 1 e ex-Diretor do Banco Central do Brasil; José Júlio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do Ibre/FGV; e Márcio Garcia, professor titular do Departamento de Economia da PUC-RJ. A mediação será do jornalista Fábio Alves, colunista do Broadcast/Estadão.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: evento.fgv.br/politicamonetaria_15