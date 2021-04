Economistas do mercado já veem inflação neste ano acima de 5% e próxima ao teto da meta

BRASÍLIA - Os economistas do mercado financeiro subiram de 4,92% para 5,01% a estimativa da inflação em 2021. Há um mês, estava em 4,81%. A projeção para o índice em 2022 permaneceu em 3,60%. Quatro semanas atrás, estava em 3,51%.

As estimativas estão no relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 26, pelo Banco Central.

A projeção dos economistas para a inflação está acima do centro da meta de 2021, de 3,75%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%). Ou seja, já se aproxima do teto da meta.

A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia.

Em 2020, pressionado pelos preços dos alimentos, o IPCA ficou em 4,52%, acima do centro da meta para o ano, de 4%, mas dentro do intervalo de tolerância. Foi a maior inflação anual desde 2016.

Para 2022, o mercado financeiro manteve em 3,60% a estimativa de inflação. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,50% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2% a 5%.

Juros maiores

Os economistas também subiram de de 5,25% para 5,50% ao ano a previsão para a Selic no fim de 2021.

Em março, na primeira elevação em quase seis anos, a taxa básica da economia foi aumentada pelo BC para 2,75% ao ano.

Para o fim de 2022, os economistas do mercado financeiro elevaram a expectativa para a taxa Selic de 6% para 6,13% ao ano.

PIB

No caso do Produto Interno Bruto de 2021, os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa para o crescimento de 3,04% para 3,09%.

Para 2022, o mercado manteve em 2,34% a estimativa de expansão do PIB.