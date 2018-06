Economistas projetam PIB menor este ano

BRASÍLIA - O mercado financeiro reduziu suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2018. A expectativa de alta para o PIB este ano foi de 2,70% para 2,51% no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 14. Há quatro semanas, a estimativa era de crescimento de 2,76%. Para 2019, o mercado manteve a previsão de alta do PIB de 3,00%, mesmo patamar de quatro semanas atrás.

+ Principal risco para o Brasil é agenda econômica mudar após eleições, diz FMI

No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado pelo BC no fim de março, a autoridade monetária manteve sua projeção de alta do PIB deste ano em 2,6%. Já a expectativa do Ministério da Fazenda é de 3,0%. Na próxima quarta-feira (16), o Banco Central deve divulgar os dados de seu Índice de Atividade (IBC-Br) referente a março.

+ Pressão sobre o dólar cresce com busca por proteção

No relatório Focus de hoje, a projeção para a produção industrial de 2018 passou de alta de 3,81% para avanço de 3,80%. Há um mês, estava em 3,97%. No caso de 2019, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 3,50%, igual ao verificado quatro semanas antes.

+ Disparada do dólar encarece dívidas de empresas no exterior em R$ 115 bilhões

A pesquisa mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2018 seguiu em 55,00%. Há um mês, estava no mesmo patamar. Para 2019, a expectativa permaneceu em 57,00%, também igual ao verificado um mês atrás.

Preços. Sob influência dos dados mais recentes de inflação, os economistas do mercado financeiro reduziram a previsão para a inflação de 2018 e 2019. O Focus mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de 3,49% para 3,45%. Há um mês, estava em 3,48%. Já a projeção para o índice em 2019 passou de 4,03% para 4,00%. Quatro semanas atrás, estava em 4,07%.

+ Inflação baixa reforça aposta em corte no juro

A projeção dos economistas para a inflação em 2018 está próxima do piso da meta deste ano, cujo centro é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% a 5,75%).

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 no Focus passou de 3,40% para 3,16%. Para 2019, a estimativa do Top 5 foi de 4,00% para 3,80%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,56% e 4,05%, respectivamente.

Na quinta-feira (10), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA subiu apenas 0,22% em abril, abaixo do que era esperado pelo mercado. No acumulado do ano, o índice de preços avançou 0,92%.

Dólar. Em meio ao movimento mais recente de alta do dólar ante o real, o relatório de mercado Focus mostrou alteração no cenário para a moeda norte-americana em 2018. A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano passou de R$ 3,37 para R$ 3,40, ante os R$ 3,30 verificados há um mês. Já o câmbio médio no ano passou de R$ 3,37 para R$ 3,40, ante R$ 3,31 de um mês atrás.

Para 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 3,40, ante R$ 3,39 de quatro pesquisas atrás. Já a expectativa para o câmbio médio no próximo ano seguiu em R$ 3,40, ante R$ 3,35 de um mês atrás.