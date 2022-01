Edital de privatização da Codesa, que opera portos no ES, é aprovado por agência do setor

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou nesta sexta-feira, 14, o edital de privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), liberando a publicação do documento, que deve ser feita na próxima semana pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério da Infraestrutura. A Codesa hoje é responsável por administrar os Portos de Vitória e Barra do Riacho, no Espírito Santo.

A previsão do governo é de fazer o leilão neste semestre, inaugurando a lista de privatizações portuárias, que conta com o Porto de Santos. Segundo a Antaq, a estimativa é de que sejam investidos R$ 1,3 bilhão na operação durante o contrato de 35 anos.

O Porto de Vitória tem um portfólio de cargas consolidado e uma posição favorável de acessos rodoviário e ferroviário, apontou a agência. Já o Porto Barra do Riacho é especializado no embarque de celulose.

A empresa que arrematar os dois portos, além da outorga, precisará pagar uma taxa anual de fiscalização à Antaq de R$ 3,188 milhões. “Estou certo de que esse modelo trará um novo dinamismo para os portos organizados brasileiros, garantindo a essas instalações maior qualidade e eficiência de serviços", afirmou o diretor-geral da Antaq, Eduardo Nery.

Ainda segundo o órgão, é esperado que, até o fim de contrato de concessão do Porto de Vitória, seja registrado um crescimento de 85% para cargas de granel sólido mineral, alcançando 4,5 milhões de toneladas por ano; no caso de contêineres, crescimento de mais de 115%, atingindo 500 mil TEU ao ano; e alta de 115% no granel líquido, totalizando 1,8 milhão de toneladas por ano.