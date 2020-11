EDP faz parceria com rede Graal para instalar 8 postos de recarga de veículos

O grupo EDP firmou parceria com a rede Graal para instalar oito pontos de recarga para veículos elétricos no Estado de São Paulo. A expectativa é que os “eletropostos” estejam prontos até o fim deste ano e que a operação tenha início já nos primeiros meses de 2021. O objetivo das duas empresas é largar na frente em um mercado que deve disparar nos próximos anos, com o avanço dos carros elétricos no Brasil.

Leia Também São Paulo ganha o primeiro posto de recarga ultrarrápida para carros elétricos

Para a EDP, empresa de energia elétrica, o projeto é mais um passo na chamada transição energética. Já para a Graal, a iniciativa é uma forma de garantir a presença dos clientes com a oferta de mais um serviço essencial, além dos atuais postos de combustível, lojas de conveniência e restaurantes.

As estações de recarga fazem parte do projeto Plug&Go, uma iniciativa em parceria com as fabricantes Audi, Porsche e Volkswagen para montar uma rede de recarga ultrarrápida na América Latina. A expectativa é que 30 postos sejam instalados até 2022 no País, com investimentos totais de R$ 33 milhões.

Na parceria entre EDP e Graal, as instalações da primeira fase serão feitas nos postos Buenos Aires (Rodovia Regis Bittencourt km 449 – Registro); Petropen (Régis Bittencourt km 461 – Pariquera-Açu); Coral (Via Anhanguera km 210 – Pirassununga); Topázio (SP 330 km 140 – Limeira); 125 Sul (Rodovia dos Bandeirantes, Km 125 – Santa Bárbara d’Oeste); Mairiporã (Fernão Dias, km 62 – Mairiporã); e Rancho Português (Fernão Dias, km 70 – Mairiporã); e Trevo (Anhanguera, Km 320, s/n – Ribeirão Preto SP).

Segundo o chefe de mobilidade elétrica e negócios B2C da EDP, Nuno Pinto, a expectativa é avançar essa parceria para uma segunda etapa. No total, serão 15 estações de recarga instaladas nos postos Graal, incluindo duas unidades em Minas Gerais. Com isso, a empresa de energia passa a ter presença em todos os Estados do Sudeste. Atualmente, ela tem 50 pontos de carregamento ativos no País e espera triplicar o tamanho dessa rede até o fim de 2022.

“Não podemos esperar a demanda aumentar para começar a movimentação nesse caminho”, diz Nuno Pinto. Segundo ele, o mercado de veículos elétricos prevê um crescimento de 60% neste ano, comparado a 2019. Até outubro, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), a venda desses carros havia crescido 31%, somando 15.565. Se mantiver o ritmo dos últimos meses, a meta prevista por Nuno será batida. “Isso já nos dá uma demanda interessante para atender.” O gerente de expansão da Rede Graal, Nivaldo Júnior, completa que tem recebido pedido de clientes para a instalação dos postos de recarga.

Cada local terá dois equipamentos capazes de atender até três carros simultaneamente. Um será de recarga ultrarrápida, que dá autonomia de até 100 km em cerca de 15 minutos. O outro será semirrápido, que abastece até 100% da bateria em uma hora e meia. “Mas o tempo depende do carro e da capacidade da bateria”, diz Nuno Pinto. Ele explica que, por ora, o abastecimento será gratuito. Mas a empresa vai usar a experiência para estudar formas de cobrança.

Vantagem

Para o professor da UFRJ, Nivalde Castro, a instalação de postos de recargas cria um circulo virtuoso e estimula a compra de veículos elétricos, que são uma opção mais sustentável. “Esse é um processo irreversível e cabe muito bem ao País, que tem a matriz elétrica mais limpa do mundo.”

Até julho, segundo ABVE, com base no aplicativo Tupinambá Energia, o País tinha 315 eletropostos no Brasil (excluídos pontos de recarga em condomínios residenciais).