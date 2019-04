Eduardo Bartolomeo assume o cargo de presidente da Vale

O conselho de administração da Vale elegeu ontem Eduardo Bartolomeo como novo diretor-presidente da mineradora. Ele fazia parte de uma lista preparada pela consultoria Spencer Stuart e estava no cargo interinamente desde o afastamento de Fabio Schvartsman. “Assumo o compromisso de liderar a Vale no momento mais desafiador da sua história”, disse ontem em nota Bartolomeo.

O executivo, de 54 anos, está na Vale há dez anos e teria sido um dos finalistas no último processo seletivo para a presidência da mineradora, que levou à escolha de Schvartsman, em maio de 2017. Ele já foi diretor executivo de Logística e, mais recentemente, exerceu o cargo de diretor de Metais Básicos no Canadá. Antes da mineradora, Bartolomeo trabalhou na Ambev entre 1994 e 2003.

Em fato relevante, a mineradora informou que Schvartsman, que foi afastado do cargo de diretor-presidente com outros três executivos após a tragédia em Brumadinho, permanece na Vale como diretor executivo estatutário, mas ainda em situação de afastamento.

A saída de Schvartsman e dos outros diretores foi decidida por recomendação da força-tarefa que investiga a tragédia que deixou um rastro de destruição e mortes na cidade da Grande Belo Horizonte. Até agora, 186 pessoas morreram e outras 122 estão desaparecidas.

O documento com o pedido de afastamento foi assinado por representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual de Minas Gerais e da Polícia Federal.