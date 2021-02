Efeito Bolsonaro faz ações da Petrobrás caírem 18%; Ibovespa recua quase 5%

As ações da Petrobrás começaram a semana com queda de 16%, puxando o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, que recua mais de 4%, e também os papéis de outras estatais, como Eletrobrás e Banco do Brasil.

A forte queda é uma reação do mercado financeiro à interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da petroleira. Na sexta-feira, ele indicou o general e ex-ministro da Defesa Joaquim Silva e Luna, atualmente diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, para assumir a presidência da Petrobrás e um assento no conselho de administração da estatal. Na sexta-feira, após declarações de Bolsonaro, as ações tiveram queda de quase 8% e a empresa perdeu R$ 28,2 bilhões em valor de mercado.

Às 10h51, as ações ON da Petrobrás tinham queda de 18,63% e as PN, 17,826%. Eletrobrás ON caía 8,24% e as ações do Banco do Brasil recuavam 9,84%. O Ibovespa registrava perdas de 4,79%. O dólar, em alta desde a abertura dos negócios, avançava 2,45%, cotado a R$ 5,5176.

Na Bolsa de Nova York, o American Depositary Receipts (ADR) da Petrobrás, recibos de ações negociadas por lá, despencava mais de 16% no pré-mercado.

Para membros do conselho de administração da Petrobrás, a mudança no comando da empresa é vista como inevitável. Alguns conselheiros da estatal estudam votar pela recondução do presidente Roberto Castello Branco, mas o estatuto dá poder à União para fazer a troca.

O mercado também acompanha novas mudanças prometidas por Bolsonaro. No sábado, ele disse que fará trocas no governo envolvendo o primeiro escalão. "Eu não tenho medo de mudar, não. Semana que vem deve ter mais mudança aí para... E mudança comigo não é de bagrinho, não, é tubarão", disse a apoiadores. "Vamos meter o dedo na energia elétrica, que é outro problema também", completou.