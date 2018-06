Eike Batista publica vídeo no You Tube e promete atualizações semanais

O empresário Eike Batista, suspeito de envolvimento em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, teria iniciado uma nova carreira: a de "youtuber'. Em um vídeo publicado no YouTube na última sexta-feira, 02, ele prometeu fazer uma análise do mercado de exploração de petróleo, do pré-sal, para motivar os empreendedores a investirem no Brasil. Cita sua experiência de uma década na área do petróleo e promete atualizar o canal com vídeos semanais.

Eike foi preso no fim de janeiro de 2017 por determinação do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na Operação Eficiência. Teve a prisão domiciliar substituída em Outubro do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, para medidas menos graves, como o recolhimento domiciliar no período noturno e nos feriados, o comparecimento periódico em juízo, a proibição de manter contato com os demais investigados, a proibição e deixar o país e a entrega do passaporte.

Ele é suspeito de ter pago propina de US$ 16,5 milhões ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral em 2011 por meio de sua offshore Golden Rock, no Panamá, para conta bancária do doleiro Renato Chaber no Uruguai. A operação em que Eike Batista foi preso investiga um esquema que teria lavado ao menos US$ 100 milhões em propinas para o grupo político de Cabral.