Eisenbahn reúne Paola Carosella e Rodrigo Hilbert em produção sobre 'estilo de vida artesanal'

A Eisenbahn apresenta, para este segundo semestre, uma parceria com Paola Carosella e Rodrigo Hilbert. A dupla vai participar de uma série de conteúdos com a assinatura da marca - que pretende reforçar o conceito de estilo de vida artesanal, para além da cerveja.

Idealizada pela agência Lema, a produção será apresentada em publicações nos perfis dos apresentadores no Instagram, em vídeos no canal do Youtube de Paola e nos programas apresentados por Hilbert na TV. Além dos apresentadores, a marca contará ainda com um time de influenciadores digitais.

No primeiro conteúdo, que já está disponível na plataforma, a chef Paola apresenta seus rituais além da mesa.