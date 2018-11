Eletrobrás diz que leilão da Amazonas Energia foi adiado para 10 de dezembro

A Eletrobrás informou que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nota na noite de quinta-feira, 22, com nova data para o leilão da Amazonas Distribuidora de Energia. O certame, que ocorreria no próximo dia 27, foi adiado para 10 de dezembro, com a entrega dos documentos marcada para o dia 6.

A decisão ocorre após sentença da 49ª. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que tornou sem efeito a 170.ª Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobrás, em fevereiro, que decidiu pela venda de algumas distribuidoras de energia.

A decisão judicial determinaria que essas empresas se abstenham de dar prosseguimento ao processo de privatização ou liquidação, e apresentem, individualmente ou de forma coletiva, no prazo de até 120 dias, após intimadas, estudo sobre o impacto da privatização nos contratos de trabalho.

Na assembleia, foi autorizada a venda da Amazonas Energia, da Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), da Boa Vista Energia, da Companhia Energética de Alagoas (Ceal) e Companhia Energética do Piauí (Cepisa).

Apenas a Amazonas Energia e a Ceal, envolvida em uma disputa com o governo de Alagoas, ainda não foram negociadas.