Eletrobrás muda de sede para economizar até R$ 2 mi por mês

RIO - A mudança de prédio da sede da Eletrobrás no Centro do Rio vai economizar R$ 2 milhões por mês com o custo do aluguel, informou a estatal, que nesta segunda-feira, 10, inicia a troca de endereço, passando a ocupar um prédio do fundo de pensão Eletros, também no Centro do Rio, anteriormente alugado ao Operador Nacional do Sistema (ONS).

O edifício Mario Bhering, situado na rua da Quitanda, nº 196, no Centro, leva o nome do engenheiro Mario Bhering (1922-2009), que foi presidente da Eletrobrás por duas vezes: de 1967 a 1975 e de 1985 a 1990.

A mudança faz parte das iniciativas do Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG) da companhia para o período de 2018 a 2022, que visa reduzir as despesas com o setor administrativo e de manutenção com imóveis, a fim de preparar a empresa para uma possível privatização.

Em 2017, a Eletrobrás tinha escritórios em seis prédios do Centro do Rio, com gastos de aluguel de R$ 3,3 milhões ao mês. Em 2019, esse custo mensal será de R$ 1,1 milhão.

"A mudança representa um marco na história da empresa e acontece, de forma escalonada, ao longo do mês de dezembro. O edifício Mario Bhering passou por uma modernização, fruto de projeto da consultoria GAD, para receber os colaboradores da Eletrobrás com o conceito de espaço aberto, com menos paredes e divisórias. Houve investimento em iluminação eficiente, elevadores inteligentes, acesso controlado por biometria, sala de amamentação e espaços de convivência que favorecem um ambiente mais colaborativo e sinérgico", disse a Eletrobrás, que ainda não informou quanto a companhia gastou na modernização do prédio.