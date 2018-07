Eletroeletrônicos vão investir menos

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) prevê uma queda de 14% nos investimentos do setor em 2009, passando de R$ 6,2 bilhões para R$ 5,3 bilhões. Antonio Correia de Lacerda, diretor de Economia da associação, destacou que os aportes continuam significativos e bem superiores aos R$ 3,4 bilhões desembolsados em 2007. A Abinee prevê uma alta de 7% do faturamento em 2009, chegando a R$ 132,8 bilhões. Este ano, a estimativa do setor é de avanço de 11% nas receitas, que devem somar R$ 123,7 bilhões. O destaque de 2008 é a área de telecomunicações, com avanço de 21%.