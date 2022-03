Elevação de juro não é 'poção mágica' para resolver problemas econômicos

No final do 1.º trimestre de 2011, a inflação oficial (IPCA) acumulada em 12 meses estava em 6,3% (a meta era 4,5%), com clara tendência de elevação, acompanhada de perda de credibilidade da política monetária. Apesar disso, o Banco Central (BC) subia homeopaticamente a Selic e atribuía o episódio inflacionário principalmente à alta das commodities. Segundo o relatório de inflação de março de 2011, tratava-se de choque de oferta, “situação em que a política monetária ótima não deveria reagir aos efeitos primários, mas apenas se concentrar em evitar que estes se propaguem para os demais preços da economia (...)”.

Não é trivial separar a natureza dos choques que elevam a inflação. Em 2011, o BC estava errado por vários motivos: os termos de troca (relação entre preços das exportações e das importações) estavam perto do pico histórico, a balança comercial era superavitária, a economia operava além do seu potencial e o câmbio não se estava apreciando. Nessa situação, os efeitos líquidos das altas nas cotações internacionais das commodities eram aumento da renda interna, aquecimento da demanda e maiores pressões inflacionárias.

Hoje, com a invasão da Ucrânia e as duras sanções do ocidente contra a Rússia, o mercado futuro passou a projetar que a Selic pode ser elevada para cerca de 14% ao ano, o que caracterizaria um expressivo choque de juros, que não me parece ser a melhor resposta da política monetária nessa situação.

Ao contrário de 2011, o real apreciou-se em relação ao final de 2021 e os termos de troca estão cerca de 15% abaixo dos vigentes naquele período. É mais provável que os problemas relativos a restrições de oferta sejam preponderantes, principalmente se as tensões geopolíticas se prolongarem e agravarem, cenário que não pode ser descartado. Poderá haver falta de fertilizantes, dificuldades logísticas para importações, novos problemas nas cadeias de suprimentos e contração, ou até recessão, na economia global.

Também há dois fatores que devem atenuar essas pressões inflacionárias, embora, provavelmente, não sejam suficientes para compensá-las totalmente. Primeiro, com a abundância das chuvas, os reservatórios das geradoras de eletricidade no Sudeste e no Centro-Oeste estão no seu maior nível desde 2020, o que torna provável a volta e a manutenção da bandeira tarifária verde. Segundo, houve redução linear de 25% nas alíquotas do IPI, exceto para fumo. Juntos, esses dois fatos podem provocar alívio de mais de 0,5 ponto porcentual nas projeções atuais do IPCA de 2022.

Por certo, o BC deve prosseguir o processo de elevação gradual da Selic, mas não no ritmo e na magnitude projetados pelo mercado. Afinal, elevar fortemente a taxa de juro não é a solução milagrosa para todo e qualquer problema econômico.

* Economista, diretor-presidente da MCM Consultores, foi consultor do Banco Mundial, subsecretário do Tesouro Nacional e chefe da Assessoria Econômica do Ministério da Fazenda