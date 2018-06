'Elevar juros agora é insanidade', diz ex-BC sobre alta do dólar

Para o economista Alexandre Schwartsman, seria uma "insanidade" o Banco Central elevar os juros agora, por conta da disparada do dólar, como parece querer o mercado.

+ Dólar sobe 2% e fecha a R$ 3,91, maior cotação desde março de 2016

Nesta quinta-feira, 7, a cotação do dólar chegou a encostar em R$ 3,97, uma alta de 2,83%. A moeda americana terminou negociada a R$ 3,9146, maior valor nominal desde 1º de março de 2016.

Para o ex-diretor da autoridade monetária, os investidores que antes estavam comprando ações na Bolsa, aplicando em títulos pré-fixado e vendendo dólar, resolveram mudar totalmente estas posições nos últimos dias, diante de um quadro de deterioração fiscal sem solução à vista e um cenário eleitoral muito incerto.

+ Cenário incerto faz crescer aposta na alta da taxa Selic

Schwartsman evita chamar a disparada do dólar de um ataque especulativo contra o real, pois ele ressalta que esse movimento ocorre quando o câmbio é fixo e o governo se compromete a defender determinada taxa. Da mesma forma, ele ressalta que subir juro para segurar o dólar é medida para regime de câmbio fixo.

Por enquanto, o repasse inflacionário da alta da moeda norte-americana ainda é pequeno. No cenário de referência do BC divulgado na última reunião do Copom, a inflação ficaria em 4%, considerando o dólar a R$ 3,60. Para ele, com o câmbio nos níveis atuais, essa taxa pode ser superada, mas sem comprometer o cumprimento da meta.

Pressão. Em meio à tensão dos mercados e disparada da cotação do dólar nesta semana, analistas questionam uma resposta do Banco Central. O economista-chefe da Garde Asset Management, Daniel Weeks, cobrou que o presidente do BC, Ilan Goldfajn, apresente alguma comunicação o mais rápido possível. "Estamos no terceiro dia com o mercado disfuncional e o Ilan não aparece para dar uma entrevista. É um silêncio ensurdecedor", disse.

Weeks reconhece que o fundamento piorou um pouco no Brasil, em razão da crise causada pela greve dos caminhoneiros, mas considera que parte do comportamento do mercado se deve a uma percepção de que o BC está com a "mão fraca" no câmbio.

"Ontem o BC fez intervenção no meio do dia de US$ 1,5 bilhão, não foi suficiente e depois ele não fez nada. É como se ele tivesse ido para a briga, tomado um soco e depois desistido. Hoje o BC fez isso de novo. Veio com mais US$ 2 bilhões e não foi suficiente", disse. "Há uma percepção de que o BC está sempre fazendo pouco e pedindo desculpas depois. O mercado vê que o BC está com mão fraca no câmbio e por isso está testando", acrescentou.

Na opinião de Weeks, a melhor forma de o BC lidar com a situação seria anunciando um programa para atuar no câmbio até o fim do ano. "Se o BC não age no câmbio, terá de fazer um choque de juros, como fizeram Turquia e Argentina. Mas é insanidade colocar o Brasil no mesmo grupo desses dois países que têm contas externas horrorosas. É insanidade tomar ataque especulativo na moeda sem ter déficit em conta corrente e com US$ 380 bilhões de reservas", disse.

Nessa linha, o economista considera que o atual cenário, embora inclua o risco eleitoral, é diferente do de 2002. "Em 2002 nós éramos muito mais parecidos com Argentina. Tínhamos 4% de déficit em conta corrente, que hoje é zero. Tínhamos 6% do PIB de reservas e hoje são quase 20%. Tínhamos inflação em cima da meta e hoje temos inflação abaixo do piso. Hoje temos uma linha de defesa. Se o BC não fizer nada, amanhã vai abrir pior", disse.

As projeções da Garde, por enquanto, são de 1,5% para crescimento do PIB em 2018, dólar a R$ 3,80 no fim do ano, IPCA a 3,85% em 2018 e manutenção da Selic na próxima reunião do Copom. As previsões, no entanto, podem ser alteradas, a depender da resposta que o BC dará ao nervosismo do mercado.

'Armas'. Entre as "armas" à disposição do BC, o economista-chefe da ModalMais, Álvaro Bandeira , citou as reservas internacionais brasileiras, na casa dos US$ 382 bilhões, e vendas à vista, as operações de swap cambial, que recentemente voltaram a ser lançadas com maior frequência, e leilões de linha de dólares com compromisso de recompra.

O economista ressaltou que, para interpretar o movimento nos mercados, é preciso ter em mente o cenário externo e interno. "Temos que considerar duas coisas. Primeiro, temos o dólar forte no mundo – aqui está um pouco mais forte, pois a economia está desequilibrada, temos um déficit fiscal enorme, um endividamento muito alto em relação ao PIB e a economia desacelerada", comentou o economista.

"Além disso tudo, temos todo o processo eleitoral, que está muito incerto. A percepção de risco se reflete sobre a precificação dos ativos", explicou. "É um quadro bastante conturbado, mas não dá para dizer que é um ataque especulativo", afirmou Bandeira, para quem o desempenho do Ibovespa nesta tarde, que chegou a recuar mais de 7% e ameaçar a marca dos 71 mil pontos, "é um retrato" deste contexto.

Em relação ao horizonte próximo, o economista avalia que a inflação deverá ser impactada. "Temos boas chances de a inflação começar a subir, mas ainda está longe do centro da meta e há algum espaço", explicou. Justamente por isso, apontou Bandeira, o Comitê de Política Monetária (Copom) deverá manter, ao menos na próxima reunião (19 e 20 de junho) a taxa básica de juros da economia brasileira em 6,50% ao ano. "Acho que a elevação dos juros é inevitável, mas agora não. Pode ser que [a Selic] seja elevada nos próximos encontros", disse.

Ex-diretor do Banco Central (BC) e chefe do Centro de Estudos Monetários do Ibre/FGV, o economista José Júlio Senna afirmou que o forte movimento de venda dos ativos brasileiros, ocorrido nesta quinta-feira, tem características de "overshooting", o que, na sua opinião, deveria levar o BC a agir "um pouco mais pesadamente".

Segundo Senna, as condições financeiras internacionais, que foram favoráveis ao Brasil durante dois anos, começaram a piorar em janeiro e estão estáveis desde maio. A partir daí, o que houve de piora está ligado ao ambiente doméstico, com destaque para a paralisação dos caminhoneiros.

A greve, com suas consequências diretas e indiretas para o País, fez o mercado perceber que diminuiu "bastante" a chance de um candidato de centro e reformista vencer a eleição presidencial.

"No momento em que percebemos que existe uma espécie de identificação de um governo impopular com uma agenda de reformas, os eleitores tendem a rejeitar candidatos que falem de reformas. É isso o que o mercado está vivendo agora. Está caindo a ficha", afirmou o ex-diretor do BC.

De acordo com Senna, o movimento de "overshooting" coloca pressão de venda em determinados mercados, em função de administradores que são obrigados a vender ativos para gerar caixa e enfrentar eventuais resgates. "Esse tipo de reação exacerba movimentos de variações de preços, que geram mais busca por liquidez e o processo se realimenta. Demora para chegar a um ponto de equilíbrio", disse.

Quanto ao cenário para a Selic, Senna acredita que as condições ainda são para manutenção da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom, marcada para os dias 19 e 20 de junho. No entanto, ressalta que "muita coisa" pode acontecer até lá. "As coisas estão acontecendo numa velocidade gigantesca", ponderou.

Ele lembrou que o Copom tem ressaltado que os fatores para decisão de juros são atividade econômica, balanço de riscos, inflação e expectativas de inflação. A atividade, na sua visão, tende a piorar mais do que a inflação, em razão das incertezas causadas pela greve. "Incerteza é uma coisa paralisante, inibe ação de empresário e os agentes tendem a gastar menos", disse.

O balanço de risco, continuou, está "indiscutivelmente pior", enquanto a inflação ainda tem uma folga. "A última reunião do Copom projeta inflação com base em um câmbio a R$ 3,60. Com esse câmbio, a inflação de 2019, que é a única relevante, vai para perto de 4%, abaixo da meta de 4,25%, então há uma folga boa", disse. "Mas depende de para onde o câmbio vai, então muita água vai rolar até o dia do Copom".