Elisa Bastos Silva é nomeada para a diretoria da Aneel

BRASÍLIA- O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 3, traz a nomeação da analista de sistemas Elisa Bastos Silva para o cargo de diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em substituição a Tiago de Barros Correia.

A nomeação para o cargo era aguardada desde setembro, quando a analista foi indicada. O nome de Elisa Silva, ocupante de cargo em comissão na Assessoria de Assuntos Econômicos do Ministério de Minas e Energia, foi aprovado no dia 27 de setembro pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal.

Ministério das Relações Exteriores

O DOU também informa a nomeação de Vera Cintia Alvarez, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para o cargo de Embaixadora do Brasil na República da Guatemala. Além disso, o DOU nomeia Mariane Bravo Leite para o cargo de Cônsul do Brasil em Paso de los Libres, na Argentina.