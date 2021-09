Em 2ª aquisição em 1 semana, Kraft Heinz compra BR Spices e põe tempero no portfólio

Uma semana depois de comprar a fabricante de condimentos catarinense Hemmer, a gigante americana Kraft Heinz, controlada pelo 3G Capital, do trio Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, além do megainvestidor Warren Buffett, comprou a BR Spices, empresa de especiarias e temperos.

Leia Também Kraft Heinz anuncia acordo para compra da empresa brasileira de alimentos Hemmer

A negociação deve ser concluída até o fim deste ano e o fundador da empresa, Gabriel Daniel, permanecerá no comando. O valor do negócio, que deu à Kraft Heinz o controle, não foi divulgado.

A BR Spices foi fundada em 2015 e tem fábrica em Jandira, no interior de São Paulo. Produz cerca de 70 itens, 100% naturais. De acordo com Gabriel Daniel, a aquisição "pode elevar a BR Spices a outro patamar" e deve aumentar o portfólio da marca com a possibilidade de explorar novos segmentos.

Para a Kraft Heinz, a transação se alinha com a estratégia de "elevação de sabor" do portfólio.

"A BR Spices e seu fundador têm uma história inspiradora de empreendedorismo. O negócio tem como principal objetivo a aceleração da estratégia de inovação da companhia, prioridade da Kraft Heinz nos últimos anos. O investimento em novos negócios é parte da agenda de crescimento do Brasil, buscando mais agilidade, expertise e autenticidade de novas marcas em desenvolvimento”, disse o presidente da Kraft Heinz Brasil, Fernando Rosa, em comunicado à imprensa.