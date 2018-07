Em 21 dias, Bolsa perde R$ 344,9 bilhões

A queda das ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em janeiro, até o pregão desta segunda-feira, 21, resultou em uma perda de R$ 344,9 bilhões no valor de mercado das empresas listadas na Bolsa. Este total equivale ao valor de mercado de todas as ações de bancos negociadas na Bolsa, que hoje totaliza R$ 341,5 bilhões. De acordo com estudo da Economatica - empresa de análises financeiras -, com esta perda, o valor de mercado das ações negociadas na Bovespa caiu para para R$ 1,704 trilhão. Desde o início de janeiro, o Ibovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - já caiu 15,93%. O setor mais afetado é o de Petróleo e Gás com queda de R$ 97,1 bilhões. De todos os setores da Bovespa somente o de Agro e pesca com quatro empresas tem crescimento do seu valor de mercado.