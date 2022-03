Em aceno aos gamers, Bolsonaro sinaliza novos cortes de IPI para os videogames

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou nesta quinta-feira, 10, que o governo poder realizar novos cortes no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) cobrado sobre os videogames.

“O IPI dos games… Por suas vezes, cortamos em 10 pontos porcentuais. A molecada gostou, tem espaço para cortar mais”, declarou o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Ao lado de Bolsonaro na live, a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques Consentino, respondeu que era a responsável pela Câmara de Comércio Exterior (Camex). “Então, está resolvido”, acrescentou o chefe do Executivo sobre o tema.

O presidente e a secretária, no entanto, não detalharam como seria feito o corte, nem deixaram claro se a medida seria tomada por meio de um novo decreto. Há duas semanas o governo cortou a alíquota do IPI em 25% para todos os bens industrializados, com exceção de cigarros. A medida, que busca estimular o consumo, já se estende aos videogames.

A alíquota do IPI sobre os aparelhos de jogos eletrônicos já foi reduzida três vezes durante o governo Bolsonaro, a última delas em agosto do ano passado por meio de um decreto do presidente.

Na época, a tarifa passou de 30% para 20% para os consoles e máquinas de jogos. Já os acessórios, como controles, tiveram a alíquota cortada de 22% para 12%. E os videogames portáteis, de 6% para 0%.

O corte implicava em uma queda na arrecadação em 2021 de R$ 82,9 milhões. Para 2022, a estimativa é de uma perda da ordem de R$ 119,5 milhões nas receitas do IPI.

A primeira vez que o presidente Bolsonaro reduziu o IPI do setor foi em agosto de 2019, quando cortou as alíquotas do imposto de 20% a 50% para taxas entre 16% a 40%, de acordo com o produto. Em outubro do ano passado, veio o segundo corte, levando as alíquotas do IPI para uma faixa de 6% a 30%.