Em carta, governadores pedem mais recursos à União para enfrentar coronavírus

BRASÍLIA - Governadores de 24 Estados e do Distrito Federal vão entregar uma carta à União pedindo medidas emergenciais para conter os efeitos do coronavírus no País. “Considerando o contínuo aumento de despesas com saúde pública e a queda na arrecadação tributária, solicitamos a célere adoção das seguintes providências”, diz o documento.

Entre os pedidos, governadores querem o aporte de recursos para custeio de ações de média e alta complexidade, na razão de R$ 4,50 por habitante, para financiar ações na saúde pública, como a aquisição de “kits coronavírus” e equipamentos, além da criação de novos leitos e conclusão de obras pertinentes.

Como o Estadão/Broadcast revelou mais cedo, os Estados calculam uma perda mensal de R$ 14 bilhões em receitas devido à desaceleração da economia com o avanço da doença no País e pedem à União uma ajuda nesse montante. A solicitação da liberação emergencial para viabilizar a “travessia da crise” foi feita em ofício assinado por todos os secretários estaduais de Fazenda ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

Na carta assinada pelos governadores, eles pedem ainda a suspensão, pelo período de doze meses, do pagamento da dívida dos Estados com a União, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além da disponibilização de linhas de crédito para aplicação em serviços de saúde e investimentos em obras.

“Redução da meta de superávit primário do Governo Federal, para evitar ameaça de contingenciamento no momento em que o Sistema Único de Saúde mais necessita de recursos que impactam diretamente as prestações estaduais de saúde”, dizem ainda os governadores no documento.