Em discurso na TV, Bolsonaro defenderá reforma da Previdência como 'justa'

BRASÍLIA - Em discurso que será transmitido na noite desta quarta-feira, 20, em cadeia de rádio e TV, o presidente Jair Bolsonaro vai defender que todos, sem exceção, estarão sujeitos às regras da Nova Previdência, nome pelo qual o governo chama a proposta de reforma previdenciária enviada ao Congresso.

Bolsonaro vai dizer que as mudanças serão sentidas por todos: ricos, pobres, políticos, funcionários públicos, militares, empregados da iniciativa privada e trabalhadores rurais.

As mudanças no regime dos militares (que inclui Forças Armadas, PMs e bombeiros), no entanto, não foram apresentadas nesta quarta-feira. Segundo o governo, o texto será enviado ao Congresso até o dia 20 de março.

O presidente também defenderá que a Nova Previdência vai respeitar as diferenças, porém será justa e beneficiará os mais pobres. Quem ganha menos, contribuirá com menos e quem ganha mais, pagará mais, segundo Bolsonaro.

Esse trecho está relacionado às mudanças nas alíquotas da Previdência que empregados privados e funcionários públicos pagam. Para quem ganha até um salário mínimo, por exemplo, a alíquota vai cair dos atuais 8% para 7,5%. Já para a elite do funcionalismo, a alíquota pode chegar a até 22% para quem ganha mais de R$ 39 mil.