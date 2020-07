Em dois dias, programa do 'Estadão' que dá assinatura a universitário tem 10 mil inscritos

Em apenas dois dias, o Estadão Incentiva já alcançou a marca de 10 mil inscritos. Lançado na última quarta-feira, o programa criado pelo jornal dá acesso a informação de qualidade para estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado.

Ao se cadastrarem com seus dados educacionais, os alunos recebem uma assinatura digital que poderá ser renovada continuamente por até um ano – para isso, os novos leitores devem se engajar com o conteúdo do Estadão em diferentes formatos. A intenção da plataforma, que tem apoio do Google, é fazer esse público criar o hábito de leitura de notícias e ajudá-lo na tomada de decisões com base em notícias de alto nível.

Videogame

Toda a atividade do usuário no Estadão Incentiva acontecerá como se o leitor estivesse num jogo: a cada texto lido, comentado ou compartilhado, ele somará pontos por seu engajamento. Assistir a vídeos e responder a quizzes sobre os principais acontecimentos da semana também contarão.

Ao cumprir uma quantidade determinada de tarefas, o jogador conseguirá renovar a assinatura por um mês, “passando de fase” – caso contrário, o usuário “perde uma vida”. Todo leitor começa o jogo com três vidas. Além disso, ao fazer diversas tarefas repetidas vezes, será possível também somar pontos em categorias que renderão medalhas ao jogador. Haverá ainda um ranking para mostrar quem são os leitores que mais estão interagindo com o conteúdo do jornal.

Os pontos também serão contados para que o usuário suba de níveis. Conforme o progresso, haverá acesso a conteúdos especiais criados pela redação do Estadão e descontos para realizar uma assinatura após o período máximo de um ano se encerrar.

Inovador

Além de ser um projeto inovador por si só, o programa Estadão Incentiva teve também uma origem inovadora: ele nasceu a partir de uma ideia em um treinamento de design thinking dado aos editores do jornal. Realizado há cerca de um ano, o curso buscava mostrar à redação como criar produtos e serviços digitais a partir da demanda de um usuário, dentro da lógica de transformação digital pela qual o Estadão vem passando nos últimos anos.

O usuário, no caso, era um jovem que se interessava muito por notícias, mas não tinha condições financeiras para arcar com a assinatura de um jornal. A partir do protótipo, desenvolvido em um dia por uma das equipes que estavam no treinamento de design thinking, o projeto evoluiu e venceu a 1ª edição do Desafio de Inovação da Google News Initiative na América Latina. Ao todo, o desafio teve 303 inscrições de toda a América Latina, que concorreram a um valor total de R$ 16,5 milhões em financiamento. Destes, 30 projetos foram escolhidos.

O desenvolvimento do programa está longe de seu fim: a partir das ideias e informações dos novos usuários, o Estadão Incentiva seguirá sendo aprimorado ao longo dos próximos meses, como cabe a um projeto inovador e digital.