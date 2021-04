Em leve baixa, Bolsa segue a caminho de ganho em torno de 2,5% em abril

Após ganho de 6% em março, o Ibovespa se mantém a caminho de estender a série positiva, com alta até aqui em torno de 2,5% para abril, recuperando-se moderadamente das perdas de 4,37% em fevereiro e de 3,32% em janeiro - no ano, acumula agora leve ganho de cerca de 0,4%.

Às 15h06, o principal índice da B3 mostrava leve baixa de 0,53%, a 119.433,84 pontos, em variação estreita na sessão, entre mínima de 119.115,95 e máxima de 120.083,57 pontos, com giro ora projetado para R$ 33,1 bilhões no fechamento. No mesmo horário, o dólar à vista subia 0,07%, a R$ 5,4138, entre mínima de R$ 5,3370 e máxima de R$ 5,4378.

Desde 13 de abril, o Ibovespa tem se mantido em faixa relativamente estreita, travado entre os 119 mil alcançados naquele fechamento e os 121 mil pontos do encerramento dos dias 16 e 28, sem fôlego para seguir em direção à máxima histórica dos 125 mil, tampouco inclinado a uma realização de lucros aguda. Nesta semana, vinha alternando ganhos e perdas até esta sexta-feira, sessão em que emenda, até aqui, baixa moderada.

A temporada de resultados trimestrais, em geral positiva, tem sido o contraponto neste fim de abril a persistentes preocupações sobre a situação fiscal, acrescidas agora pela CPI da Covid, que começa a ouvir na próxima semana os ministros com passagem pela Saúde durante o governo Bolsonaro.