Em máxima histórica, dólar supera os 55 pesos argentinos com derrota de Macri em eleição primária

No dia seguinte à derrota do presidente Maurício Macri nas primárias das eleições da Argetina, o dólar disparou rapidamente na abertura do mercado e renovou máximas históricas, sendo cotado acima dos 55 pesos argentinos. A moeda da nação vizinha é, de longe, a que mais se desvaloriza no mundo nesta segunda-feira, 12.

Com a apuração das urnas já perto de 100% no domingo, a chapa do opositor Alberto Fernández, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, havia conquistado 47,34% dos votos, enquanto a coalizão de Macri aparecia com 32,25% do total. Se o resultado se repetir em outubro, com os kirchneristas acima da marca de 45% dos votos, a oposição levará o pleito já no primeiro turno.

Às 10h38 (de Brasília), o dólar saltava de 45,2732 pesos argentinos perto do horário de fechamento em Nova York na última sexta-feira a 55,7401 pesos argentinos.

Eleição em outubro

Macri, reconheceu a derrota nas eleições primárias no país para o kirchnerista Alberto Fernández e disse que "doeu" não ter obtido todo o apoio que esperava no pleito.

As eleições prévias na Argentina servem como uma pesquisa eleitoral do primeiro turno no país, programado para ocorrer em 27 de outubro. Pelas normas da eleição argentina, há chance de o pleito ser definido já no primeiro turno. Se a chapa mais votada obtiver 40% dos votos úteis e dez pontos porcentuais a mais que a coalizão segunda colocada, será eleita. Outro cenário para que a eleição presidencial acabe já no primeiro turno é o de a chapa que ficar em primeiro lugar obtiver 45% dos votos mais um.