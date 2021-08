Em meio a desemprego recorde, País tem ‘bolsões de vagas’ não ocupadas

Em meio a 14,8 milhões de brasileiros desempregados – a maior marca desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE em 2012 – há setores que estão contratando e vivem uma realidade completamente diferente da que predomina no País. Na construção civil, faltam pedreiros, azulejistas e outros trabalhadores para preencher vagas em funções básicas. No campo, ocorre um verdadeiro leilão de salários para admitir vaqueiros e operadores de máquinas, por exemplo. E, com o avanço da digitalização das atividades em razão da pandemia, empresas de serviços de logística e de tecnologia viraram grandes demandantes de mão de obra.

Leia Também Brasileiro troca de área para ter emprego

Os bolsões de aquecimento do mercado de trabalho com e sem carteira assinada estão concentrados em praticamente três de dez setores da economia – agropecuária, construção civil e nos serviços prestados a empresas –, revela um estudo feito pela consultoria IDados, a pedido do Estadão, com base na PNAD Contínua. Em maio deste ano, a construção civil empregava quase 12% a mais de trabalhadores do que em maio de 2020, no auge da crise sanitária. Em seguida vem a agropecuária, com avanço de cerca de 10% no pessoal ocupado, na mesma base de comparação. Por fim, estão os serviços prestados a empresas, que registraram perto de 6% de crescimento.

“É uma recuperação frágil do mercado de trabalho, já que muitos setores hoje não têm aumento na ocupação em relação ao auge da crise, em maio de 2020”, afirma Bruno Ottoni, economista da consultoria IDados e responsável pelo estudo. Ele ressalta que cinco setores têm queda da ocupação e dois – emprego doméstico e indústria – permanecem estáveis na comparação com maio de 2020. Também em relação ao período pré-pandemia, maio de 2019, quando o desemprego já era elevado, a maioria dos segmentos continua com o nível de ocupação no vermelho.

Pesquisa da PwC Brasil, firma de consultoria e auditoria, feita com 62 empresas de 16 segmentos, entre outubro de 2020 e março deste ano, confirma os resultados do estudo do IDados. A enquete revelou que 79% das companhias aumentaram os quadros e o crescimento foi de até 30% nas contrações, impulsionadas pelo agronegócio e empresas de tecnologia. “O resultado surpreendeu positivamente, quando a gente vê os índices de desemprego”, diz Flávia Fernandes, sócia da PwC. Juntos, os segmentos de tecnologia e agronegócio representam cerca de um terço da amostra.

Ocupação no campo cresce sete meses seguidos

Impulsionada pelo boom das commodities, a ocupação na agropecuária está aquecida. Além de superar o auge da crise, o nível hoje é maior do que o registrado em maio de 2019, período pré-pandemia. Atualmente há 8,7 milhões de pessoas trabalhando no campo e a ocupação vem crescendo por sete meses seguidos na comparação anual.

[---#{"ESTADAO-CONTEUDO-INFOGRAFICO":[{"ID":"