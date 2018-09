Em nova máxima, Petrobrás sobe preço da gasolina em 1%

Após reajustar os preços da gasolina na quarta-feira, 12, a Petrobrás anunciou um novo aumento de 1% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor nesta sexta-feira, dia 14, para R$ 2,2514. O reajuste representa nova máxima histórica desde que a estatal passou a divulgar o preço médio diariamente em seu site, em 19 de fevereiro.

Já o preço do diesel permanece em R$ 2,2964, conforme tabela disponível no site da empresa.

Na última quinta-feira, 6, a diretoria da companhia anunciou uma alteração na sua política de reajuste do preço da gasolina. O valor do litro na refinaria poderá ficar congelado por até 15 dias, em vez de sofrer alterações diárias, como acontecia desde julho do ano passado. Para evitar prejuízos, a empresa vai recorrer a instrumentos financeiros de proteção – a compra de derivativos de gasolina na Bolsa de Nova York e o hedge cambial no Brasil.