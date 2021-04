Em parceria com Iguá, estatal paulista Sabesp ganha leilão da Cedae e faz estreia fora do Estado

O megaleilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), realizado hoje, 30, na B3, marca a estreia da estatal paulista Sabesp fora do Estado. A empresa venceu ao lado da concessionária Iguá (do fundo canadense CPPIB e da gestora IG4) o bloco 2, que inclui a Barra (região onde o presidente Jair Bolsonaro tem redidência), Jacarepaguá e mais dois municípios fluminenses.

O grupo ofereceu um proposta de R$ 7,3 bilhões, com ágio de 129%. O lance ficou bem acima das demais propostas, o que impossibilitou os concorrentes de levar a disputa para o viva voz, como ocorreu nos blocos 1 e 4, vencidos pela Aegea.

O consórcio Iguá/Sabesp também disputaram o bloco 1, com uma oferta também acima dos concorrentes, mas foram vencidos no viva voz, depois de quatro rodadas de propostas.

O presidente da Iguá, Carlos Brandão, confirmou a parceria com a estatal paulista, mas não quis dar mais detalhes das condições do consórcio. A Sabesp foi procurada, mas não quis comentar o assunto.