Em reação a balanços, Bolsas da Europa avançam; Ásia fecha em queda

As Bolsas da Ásia fecharam em baixa nesta quinta-feira, 4, à medida que investidores aparentemente aproveitaram para realizar lucros após o recente rali em Nova York perder força.

Leia Também Vacinação lenta faz Europa temer atraso na recuperação da economia

Após se valorizarem em pregões recentes, os mercados asiáticos interromperam a tendência positiva na esteira do fraco desempenho das Bolsas de Nova York, que, na quarta-feira, 3, fecharam mistas e perto da estabilidade, depois de garantirem sólidos ganhos nos dois dias anteriores.

Investidores na Ásia continuam monitorando negociações do governo Biden para lançar um novo pacote fiscal nos Estados Unidos e o avanço da vacinação global contra a covid-19.

Bolsas da Ásia

O índice japonês Nikkei caiu 1,06% em Tóquio, a 28.341,95 pontos, pressionado por ações de bens de consumo e do setor químico, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,35% em Seul, a 3.087,55 pontos, o Hang Seng cedeu 0,66% em Hong Kong, a 29.113,50 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,41% em Taiwan, a 15.706,22 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,44%, a 3.501,86 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve perda mais expressiva, de 1,16%, a 2.353,27 pontos. Na Oceania, a Bolsas australiana também ficou no vermelho, após três sessões positivas. O S&P/ASX caiu 0,87% em Sydney, a 6.765,50 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam majoritariamente em leve alta na manhã desta quinta-feira, repercutindo balanços de grandes empresas da região e na expectativa para a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês).

Maior banco da Alemanha, o Deutsche Bank surpreendeu ao divulgar lucro trimestral inesperado, levando sua ação a saltar 3,5% na abertura dos negócios em Frankfurt. Às 6h51, no horário de Brasília, no entanto, o papel tinha revertido os ganhos e caía 0,7%. Para o Citi, o banco alemão falhou ao não oferecer projeções mais detalhadas para este ano.

Também às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres tinha alta marginal de 0,01%, a de Frankfurt avançava 0,27% e a de Paris se valorizava 0,29%. Já as de Milão e Madri tinham ganhos de 0,04% e 0,25%, respectivamente, enquanto a de Lisboa caía 0,22%

No câmbio, o euro recuava a US$ 1,1995, ante US$ 1,2035 no fim da tarde de quarta, operando abaixo de US$ 1,2000 pela primeira vez desde dezembro, enquanto a libra se enfraquecia a US$ 1,3599, de US$ 1,3637 ontem, à espera do anúncio do BC inglês.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta quinta-feira, ampliando ganhos da sessão anterior, um dia após a Opep+ - que reúne a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados - mostrar que vem cumprindo seu acordo de redução da oferta e o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) revelar que os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram na última semana ao menor nível desde março de 2020. Às 4h23 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março avançava 0,86% na Nymex, a US$ 56,17, enquanto o do Brent para abril subia 0,79% na ICE, a US$ 58,92.