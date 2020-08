Em reação aos bancos centrais de EUA e China, mercados internacionais têm queda generalizada

As Bolsas da Ásia fecharam em baixa generalizada nesta quinta-feira, 20, após a China falhar em adotar estímulos monetários adicionais e o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) expressar dúvidas sobre a recuperação dos Estados Unidos, e também diante do avanço do novo coronavírus em várias partes do mundo, em particular na Coreia do Sul.

Também pesou nos negócios asiáticos o tom mais pessimista do Fed, em ata de política monetária publicada na quarta-feira, 19, à tarde. No documento, o BC americano avaliou que a pandemia de covid-19 segue com um efeito "substancial" na atividade econômica e projetou recuperação mais fraca do PIB dos EUA no segundo semestre.

Já um recente salto nos casos de coronavírus na Coreia do Sul levou a Bolsa de Seul a registrar a maior perda na Ásia.

Bolsas da Ásia

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto recuou 1,30%, a 3.363,90 pontos, após o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) decidir manter inalteradas suas taxas de juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos pelo quarto mês seguido, em 3,85% e 4,65%, respectivamente. O Shenzhen Composto, que é formado por empresas com menor valor de capital, caiu 1,24%, a 2.225,72 pontos.

O índice Kospi encerrou a sessão em queda de 3,66%, a 2.274,2 pontos, em meio a relatos de que as novas infecções na Coreia atingiram três dígitos pelo sétimo dia consecutivo.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei se desvalorizou 1% em Tóquio, a 22.880,62 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 1,54% em Hong Kong, a 24.791,39 pontos, e o Taiex apresentou expressiva baixa em Taiwan, de 3,26%, a 12.362,64 pontos.

Após o encerramento dos pregões na maior parte da Ásia, o Ministério do Comércio chinês afirmou que autoridades da China e dos EUA irão discutir questões comerciais por telefone "em breve". No último fim de semana, acabou sendo frustrada uma expectativa de que os dois países discutissem o progresso no cumprimento do acordo comercial de "fase 1", assinado em janeiro.

Na Oceania, a Bolsa australiana ficou igualmente no vermelho, pressionada também por balanços financeiros decepcionantes de petrolíferas locais. O S&P/ASX 200 caiu 0,77% em Sydney, a 6.120,00 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram em baixa significativa nesta quinta-feira, à medida que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) soou pessimista quanto à perspectiva de recuperação da economia americana após o choque do coronavírus, em ata de política monetária publicada na tarde de quarta. Às 4h09, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 1,08%, a de Frankfurt recuava 1,06% e a de Paris se desvalorizava 1,24%. Já em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 1,21%, 1,29% e 0,98%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta quinta-feira, em meio a temores de que a demanda pela commodity seja ainda mais prejudicada se a crise do coronavírus se prolongar. Em ata de política monetária divulgada ontem, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) foi mais pessimista em relação à perspectiva de recuperação econômica dos EUA. Às 5h (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro caía 0,74% na Nymex, a US$ 42,79, enquanto o do Brent para o mesmo mês recuava 0,66% na ICE, a US$ 45,07.