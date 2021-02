Em reunião do conselho, presidente da Petrobrás reclama da forma como foi anunciada troca no comando

RIO - O presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, aproveitou a reunião desta terça-feira, 23, do conselho de administração da estatal para reclamar da forma como foi anunciada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a intenção de substituí-lo do comando da estatal, afirmam fontes da companhia. Bolsonaro usou as redes sociais para falar da troca de comando na petroleira.

Na reunião, que começou às 8h30, o executivo recebeu apoio dos conselheiros e se comprometeu a ficar no cargo até a realização de uma assembleia extraordinária, convocada nesta terça, para votar a substituição de Castello Branco pelo general Joaquim Silva e Luna como membro do Conselho da empresa.

Na quinta-feira, Castello Branco irá apresentar ao mercado os resultados da companhia em 2020. Nesta quarta-feira, 24, a petroleira deve divulgar lucro no quarto trimestre, um trunfo que o executivo guarda na manga para mostrar que vinha comandando bem a recuperação da petroleira. O lucro pode chegar a R$ 13 bilhões entre outubro e dezembro, como prevê o UBS.

A convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) foi aprovada por maioria - apenas os conselheiros Rodrigo Mesquista e Leornado Antonelli votaram contra. Se o nome do general for aceito pelos acionistas, o próximo passo é fazer uma nova reunião do conselho e analisar o nome do general para o cargo de presidente da Petrobrás.

Depois de perder quase R$ 100 bilhões em valor de mercado, os papéis da estatal se recuperaram nesta terça-feira do tombo dos últimos dois pregões. As ações preferenciais terminaram com alta de 12% e as ordinárias de quase 9%.