Dólar perde patamar de R$ 5 pela 1ª vez em mais de dois meses; Bolsa ensaia retomar 100 mil pontos

O dólar iniciou as negociações desta sexta-feira, 5, em queda, e, ao longo da manhã, ampliou o recuo, chegando na mínima do dia, R$ 4,9786. É a primeira vez em mais de dois meses que a cotação perde o patamar de R$ 5 - batendo o menor valor para a moeda americana desde 26 de março, em uma queda de quase de 3%.

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, segue o mesmo ritmo, e tenta se recuperar dos fortes tombos que levou nos últimos dois meses. Pela primeira vez desde 5 de março, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, voltou aos 97 mil pontos e ensaia uma retomada dos 100 mil pontos, em uma alta de cerca de 3,5%.

O cenário local segue uma tendência que vem acontecendo nos mercados internacionais ao longo desta semana: uma visão mais otimista.

Por conta de possibilidades de afrouxamentos de medidas de isolamento social ao redor do mundo, que foram adotadas para conter a disseminação do novo coronavírus, causador da covid-19, e, por consequência, perspectiva de retomada de economias na Europa e na Ásia, o tom para os investidores tem sido positivo. Nesta manhã, por exemplo, os mercados internacionais têm alta generalizada em ambos os continentes.

Mas, mesmo com a queda expressiva durante essa semana, em que, na segunda-feira, por exemplo, a moeda americana estava cotada acima de R$ 5,40, e, nesta sexta, gira em torno de R$ 5,10, a valorização do dólar frente ao real no ano de 2020 ainda é alta, próxima de 25%.

No início de janeiro, o câmbio ficava em torno de R$ 4. A máxima nominal histórica, quando não se desconta a inflação, para a moeda estrangeira é de R$ 5,97, atingida em 14 de maio, ou seja, há menos de um mês, o que mostra como o processo de valorização do real - ou desvalorização do dólar - tem sido rápido nas últimas semanas. A mínima para o mês de junho chegou a bater em R$ 5,01.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento do Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,30.