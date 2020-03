Em semana de PIB fraco e dólar recorde, industriais vão a Paulo Guedes defender reforma tributária

Após uma semana em que a cotação do dólar alcançou novos recordes e que foi revelado um crescimento pálido de 1,1% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2019, empresários industriais saíram nesta sexta-feira, 6, em defesa da aprovação da reforma tributária como condição imprescindível para destravar o crescimento da economia. Em conversa com a imprensa, eles ainda mostraram-se insatisfeitos com a oscilação excessiva da moeda americana.

O grupo Coalização Indústria convocou a imprensa para um pronunciamento em defesa da política econômica do governo, mas também pela cobrança de avanço na agenda de reformas econômicas prometidas. A coletiva de imprensa ocorreu poucas horas antes que seus integrantes fossem recebidos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em encontro agendado na sede carioca do Ministério. Na quinta, Paulo Guedes já esteve reunido com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), ao lado do presidente Jair Bolsonaro e de outros integrantes do governo.

“A maior prioridade da coalizão é a retomada do crescimento econômico”, afirmou Marco Polo de Mello Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil, ao lado de representantes dos setores de veículos, brinquedos, calçados, cimento, construção civil, elétrico e eletrônico, farmacêutico, máquinas e equipamentos, plástico, químico, têxtil e comércio exterior.

Marco Polo defendeu também a aprovação da reforma administrativa - em complemento à reforma da Previdência, já aprovada - para cumprir a necessidade de redução do gasto do governo e enxugamento da máquina pública. Os empresários contaram que têm mantido conversas constantes com a equipe econômica do governo, mas também com congressistas sobre a urgência da aprovação da reforma tributária.

“O fato de o Congresso ter assumido a liderança na discussão dessas questões é extremamente bem-vindo. É uma condição que dá esperança enorme pra gente de que essas questões vão avançar porque é lá que essas questões vão caminhar”, declarou Marco Polo.

O executivo do Aço Brasil diz que já houve uma “evolução enorme” em torno da discussão sobre a reforma tributária, com Senado e Câmara convergindo para uma questão em comum, que é o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), mesmo que a equipe econômica ainda não tenha entregado sua contribuição ao parlamento. “O fato de o governo não ter entregue ainda não significa que não esteja interagindo com o que esteja sendo discutido lá”, defendeu Marco Polo.

A proposta atual de IVA poderia aproximar a carga tributária da indústria de transformação - dos atuais 46% para cerca de 26% - à do setor de serviços, que estaria resistindo a aceitar o aumento dos atuais 22% para 25%, calculou José Velloso Dias Cardoso, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

“Existe um movimento grande do setor de serviços contra a reforma tributaria que aí está (a versão que tramita no congresso)”, disse o executivo da Abimaq.

Dessa vez, os industriais pedirão também ao ministro Paulo Guedes a reintrodução de mecanismos do Reintegra, o regime especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras, que possibilita às companhias exportadoras receber parte dos tributos pagos em produtos que são destinados ao exterior.

“Já foi de 3%, hoje é de 0,1%. Estamos discutindo com o governo a implementação desse mecanismo”, contou Marco Polo. “De maneira geral todos os setores nesse momento operam com grau de ociosidade extremamente elevado. O mercado interno não retornou na intensidade e velocidade necessárias”.

Os industriais queixaram-se também da cotação do dólar, que já estaria penalizando as empresas que importam matérias-primas e insumos no seu processo produtivo.

“Todo mundo tem percepção de que o dólar apreciou acima do que era razoável, sem discutir o que era razoável”, disser Marco Polo. “Achamos que está excessivamente apreciado, e temos expectativa de que volte para um patamar mais razoável”, sem precisar, no entanto, um patamar de câmbio ideal.

“Teve queda nas cotações lá fora das commodities e tem demanda fraca ainda. Então os passes e repasses não estão aí para fazer de forma espontânea”, complementou Fernando Valente Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit).

Para Ciro Marino, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), pode ser que algumas companhias ou setores exportadores estejam se beneficiando do dólar mais valorizado, mas são casos pontuais. Segundo ele, a redução do custo produtivo e aumento da competitividade deveriam ser alcançados através de reformas estruturais.

“A gente não deveria usar o câmbio para correção, a gente deveria usar medidas estruturais, para que a gente possa fazer projeções para longo prazo, senão o investimento não vem”, alertou Marino.

Marco Polo afirmou que o câmbio mudou de patamar graças à decisão “correta” do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros a um patamar adequado, o que provocou a fuga do capital especulativo.

“O que queremos é um dólar dado muito mais por comércio, dado por balança comercial ou por balanço de pagamentos, e não por especulação financeira. Pior que a cotação do dólar é a oscilação”, explicou o presidente do Aço Brasil.

Para Marco Polo, a indústria não tem sido priorizada como deveria pelo governo há décadas, mesmo antes do mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele reconheceu que a relação com o atual governo não é exatamente “tranquila” e que “nem sempre é conversa simples”, por conta de sua vocação liberal, mas garantiu que a gestão Bolsonaro é aberta ao diálogo.