Em semana instável, Bolsa abre em alta e dólar volta a bater de R$ 5,25

A Bolsa de Valores de São Paulo , a B3, iniciou as negociações desta quarta-feira, 17, em alta, de cerca de 0,73%, aos 94 mil pontos. Já o dólar, que começou o dia em queda, de quase 1%, cotado a R$ 5,18, em meio a um tom mais cuteloso nos mercados internacionais, passou a subir e, às 10h30, já havia batido na máxima, R$ 5,25. Tensões geopolíticas entre Índia e China e questões entre as duas Coreias deixam investidores mais incertos sobre os investimentos.

Leia Também Mercados internacionais têm leve alta em meio a tensões geopolíticas

A moeda americana, que, na terça-feira, 16, fechou a R$ 5,23, vem tendo uma sequência de quedas nos últimos 30 dias. Para se ter uma ideia, há pouco mais de um mês, em 14 de maio, a cotação atingiu, pela primeira vez na história, 5,9718, o recorde nominal, quando não se desconta a inflação. Ambientes externo e interno mais brandos e positivos auxiliaram no recuo expressivo do câmbio.

A desvalorização do dólar frente ao real ultrapassa 10% em um mês. Mas, se olharmos para os valores em 2020, desde janeiro, ainda há um acumulo de valorização superior a 30%. No início do ano, a cotação girava em torno de R$ 4.

Nas casas de câmbio, o dólar turismo, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, é cotado próximo de R$ 5,40.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em leve alta nesta quarta-feira, 17, após os sólidos ganhos do pregão anterior, com investidores se mostrando mais cautelosos em meio a tensões geopolíticas e recentes surtos de coronavírus em partes da China e dos Estados Unidos. As Bolsas europeias sobem levemente nos primeiros minutos do pregão desta quarta-feira, dando continuidade ao tom otimista do pregão anterior, apesar de tensões geopolíticas.