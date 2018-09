Em setembro, saída em ações e fundos de investimento soma US$ 1,879 bi

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, afirmou que em setembro, até o dia 20, a saída de recursos do País por meio de ações e fundos de investimentos soma US$ 1,879 bilhão. Já a saída em títulos de renda fixa atingiu US$ 479 milhões.

Em agosto, lembrou Rocha, houve saídas de US$ 36 milhões em ações, US$ 43 milhões em fundos de investimentos e US$ 7,750 bilhões em renda fixa.

"A volatilidade é causada pela perspectiva de ganhos ou de perdas no curto prazo, mais imediatas", disse Rocha, ao comentar o fato de, nos últimos meses, ter havido alternância entre entradas e saídas de recursos nestas rubricas. "Tivemos saída concentrada em títulos de renda fixa em agosto. Quando olhamos ações, temos fluxo que foi praticamente estável no mês", acrescentou.