Em SP, etanol continua mais vantajoso que gasolina na bomba

A relação entre os preços do etanol e gasolina permaneceu abaixo de 70% pela 15ª semana consecutiva na capital paulista, conforme dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na primeira semana de agosto, essa marca ficou em 60,77%,número inferior aos 68,47% em igual período de 2017. Mas é maior que o visto no fim de julho, de 59,85%.

Para especialistas, o uso do etanol é vantajoso quando tem o seu preço representa menos de 70% do valor da gasolina. A vantagem é calculada considerando que o poder calorífico do etanol é de 70% do poder do combustível fóssil. Com a relação entre 70% e 70,5%, é considerada indiferente a utilização de gasolina ou etanol.

No Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a taxa de inflação na cidade de São Paulo, os preços do etanol tiveram queda de 6,63% na primeira quadrissemana de agosto, últimos 30 dias terminados na terça. No fim de julho, haviam cedido 6,24%. Já os da gasolina caíram 1,31% ante recuo de 1,72%.

Com isso, o grupo Transportes no IPC teve retração de 0,33% para -0,34%. O IPC-Fipe, por sua vez, acelerou o ritmo de alta para 0,37% após 0,23% no encerramento do mês passado.