Embaixada da China do Brasil sai em defesa da Huawei em meio à pressão dos EUA pelo 5G

Em meio às discussões sobre o leilão do 5G no Brasil, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, saiu em defesa da Huawei nesta terça-feira, 20, por meio do perfil nas redes sociais da embaixada do país no Brasil.

A delegação de autoridades americanas que visitam Brasília afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a financiar investimentos no setor de telecomunicações brasileiro para evitar a participação da empresa chinesa com a justificativa de proteção de dados.

"A Huawei disse que gostaria de assinar um acordo de 'proibição de backdoors' com todos os países", disse o porta-voz ao defender a empresa chinesa. “Backdoors” ou “porta dos fundos”, em inglês, é o método usado para ter acesso às informações dos usuários contornando medidas de segurança.

A fala acontece após o conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Robert O’Brien, que lidera a delegação da visita ao Brasil, afirmar, na segunda-feira, 19, que o uso da tecnologia 5G da Huawei poderia representar riscos para a segurança de dados no País.

"Se vocês terminarem com a Huawei na sua rede 5G, haverá 'backdoors' e a capacidade de decifrar quase todos os dados que são gerados em qualquer lugar do Brasil, seja pelo governo, na frente de segurança nacional, seja por empresas privadas em suas habilidades de inovar e desenvolver novos produtos", disse O'Brien, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

Zhao Lijian inverteu as acusações de espionagem, afirmando que os EUA "têm realizado escutas cibernéticas e vigilância", em resposta às recentes declarações dos americanos. "Acho que a razão pela qual os EUA suprimem a HW (Huawei) é que, caso outros países usem equipamentos HW, os EUA não poderão mais tocar em outras pessoas através de backdoors", diz ainda o texto publicado.

#DirtyNetwork | Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian: a chamada "Rede Limpa" dos EUA é na verdade uma impopular "Rede Suja", que é discriminatória, exclusiva e politizada por natureza. Por que a chamamos de "Rede Suja"? — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) October 20, 2020

Na série de postagens, Zhao Lijian criticou o plano "Clean Network ("Rede Limpa") promovido pelos EUA para limitar a participação da tecnologia da Huawei. As postagens chamam a iniciativa de "Rede Suja", afirmando se tratar de uma rede de monopólio que "promove uma Guerra Fria nos domínios de ciência e tecnologia e discriminação contra determinados países".

Nesse contexto de pressão americana para impedir a participação da empresa de tecnologia no leilão brasileiro, Zhao Lijian afirmou ainda que "a maioria dos países permanecerá independente, tomará suas próprias decisões, dirá não à 'Rede Suja' dos EUA e promoverá um ambiente de negócios justo, aberto e não discriminatório para empresas de tecnologia #5G em todo o mundo".