Embate da Petrobras com distribuidoras envolve US$ 9 bilhões em importação

RIO - No centro do embate entre a Petrobras e um grupo de distribuidoras estão 4 bilhões de litros de derivados de petróleo, sobretudo de óleo diesel e de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha. O volume importado foi recorde em agosto, última estatística divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Nunca se recorreu tanto a outros países para ter acesso a combustíveis como naquele mês, justamente no momento de alta do petróleo e de derivados no mercado internacional. A importação custou ao País US$ 1,8 bilhão em agosto. Na soma dos oito primeiros meses do ano, foram gastos US$ 9 bilhões para comprar 23,5 milhões de litros. Boa parte dessa conta recai sobre a Petrobras, a principal importadora de combustíveis.

Leia Também Distribuidoras descartam risco de desabastecimento após decisão da Petrobras

No início deste mês, a petrolífera estatal avisou às distribuidoras que não vai fornecer uma parcela dos seus pedidos de fornecimento de gasolina e do óleo diesel com entrega prevista para novembro. Para fazer frente à demanda nos postos, as distribuidoras vão ter de importar por conta própria.

A estatal sempre cumpriu o papel de importadora porque sua produção nunca foi suficiente para cobrir toda demanda brasileira. O custo costumava ser repassado aos seus clientes, as distribuidoras. Agora, no entanto, a empresa é alvo de pressões políticas e dos consumidores. Os caminhoneiros, por exemplo, ameaçam parar o País em greve por causa do preço do diesel. A solução encontrada pela estatal foi reduzir os custos, cortando importações.

Pelas contas do presidente da Vibra (antiga BR Distribuidora), Wilson Ferreira Júnior, a gasolina e o diesel estão cerca de 10% mais baratos no Brasil do que no exterior. A Associação das Distribuidoras de Combustíveis (Brasilcom) estima defasagem média de 17%. Já a Petrobras argumenta que mantém seus valores alinhados aos externos, embora evite repassar imediatamente oscilações conjunturais de mercado.

Retomada do consumo

Enquanto isso, o consumo continua a subir. As importações deram um salto de 27% no ano, até agosto, comparado aos primeiros oito meses de 2020. Já os gastos subiram 63,9% porque, além do volume ter crescido, subiram a cotação dos derivados e o câmbio, todos envolvidos na formação dos preços no Brasil. O barril do petróleo começou 2020 na casa dos US$ 50, chegou em agosto a US$ 70 e, agora, está em cerca de US$ 80.

A compra de GLP foi a que mais cresceu, de 34% de janeiro a agosto, comparado a igual mês de 2020. Foram importados 611 milhões de litros (a US$ 197 milhões), no mês, e 3 bilhões de litros no ano (a US$ 838,1 milhões). Já o diesel foi o que mais exigiu esforço financeiro. O País, e principalmente a Petrobras, gastou neste ano US$ 4,25 bilhões com a compra de 1,6 bilhão de litros do combustível, 50% mais do que nos oito meses do ano passado.

A Petrobras argumenta que foi obrigada a recorrer mais ao mercado externo neste ano porque suas refinarias entraram em manutenção. "A importação no período de janeiro a agosto de 2021 foi maior do que o mesmo período do ano passado visando compensar essa redução de produção", afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa.

Gargalo no refino

Segundo a ANP, a empresa utilizou 74% da capacidade das suas refinarias neste ano. Mas a estatal diz que o fator de utilização já saltou para 90% em outubro, um patamar elevado que não era atingido desde 2015.

O Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) divulgou estudo no qual analisa o perfil de produção da Petrobras neste ano e, por fim, defende a instalação de novos parques de refino no País para suprir a demanda atualmente coberta com importação.

Segundo as estimativas, a capacidade máxima de produção de óleo diesel da estatal seria de 850 mil barris por dia (bpd). Em agosto, a Petrobras produziu 734,4 mil bpd (80% da capacidade). Nesse período, apenas a Repar e a Lubnor produziram a sua capacidade máxima de diesel. Isso significa que a companhia deixou de produzir 116 mil bpd de diesel, que precisaram ser importados.