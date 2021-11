Embraer diz que buscará 'medidas legais' após decisão da FAB de reduzir compra de cargueiros

Após a Aeronáutica decidir, unilateralmente, reduzir em 25% o valor do contrato firmado com a Embraer para a compra de aeronaves do modelo KC-390 Millennium, a fabricante brasileira de aviões afirmou que buscará “medidas legais relativas ao reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos, bem como avaliará os efeitos da redução dos contratos em seus negócios e resultados”. A afirmação foi feita em nota assinada pelo vice-presidente financeiro da companhia, Antonio Carlos Garcia.

O contrato formalizado em 2014 previa a compra de 28 unidades do cargueiro em dez anos, por R$ 14 bilhões em valores atualizados. Em abril deste ano, a Aeronáutica pediu a revisão desse número para 15 aviões e a negociação se arrasta desde então. Na quinta-feira, 11, o comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, informou ao Estadão que não houve consenso.

Ainda de acordo com o comunicado, as medidas deverão ser tomadas após a empresa ser formalmente notificada pela União. “A Embraer reforça seu compromisso com o projeto KC-390/C-390 Millennium, aeronave multimissão de nova geração, bem como sua crença no potencial de exportação deste produto, que traz inovações únicas em sua categoria e que já foi adquirido por duas nações europeias”, diz a nota.

O projeto do KC-390/C-390 Millennium é um dos maiores já desenvolvidos pela Embraer e uma de suas apostas para se recuperar financeiramente da crise da covid-19 e do fim do acordo de venda de sua divisão de aviação comercial para a Boeing.

As ações ON da Embraer caíam 5,13% às 10h31 desta sexta-feira, ficando entre as maiores perdas da Bolsa brasileira.