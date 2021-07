Embraer fecha parceria para desenvolver mercado de ‘carros voadores’ na América Latina

São Paulo - A empresa de soluções aéreas urbanas Eve, da Embraer, e a Flapper, plataforma independente de aviação privada sob demanda, anunciaram uma parceria com o objetivo de desenvolver o mercado de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) na América Latina. O acordo servirá como prova de conceito para futuras operações regionais do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve, também conhecido no mercado como EVA (Aeronave Elétrica Vertical, em português).

A Eve espera fornecer à Flapper até 25.000 horas de voo por ano nas principais cidades da América do Sul como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (Brasil), Santiago (Chile) e Bogotá (Colômbia), e na Cidade do México (México).

As partes planejam promover um sistema de reservas sob demanda para o segmento, utilizando operações com helicópteros a fim de coletar dados para o futuro desenvolvimento da EVA. Este contrato tem o potencial de trazer até 25 veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (EVA) da Eve para a plataforma da Flapper.

“O alcance regional da Flapper, combinado com sua disruptiva tecnologia sob demanda, torna a empresa um parceiro ideal para a expansão de nossas operações na América Latina. Isso, somado à operação do veículo aéreo de emissão zero da Eve, permitirá a democratização do mercado de UAM para novos parceiros e mercados-chave, como Brasil, México, Colômbia e Chile”, afirma Andre Stein, presidente e CEO da Eve.

“Seis das dez maiores frotas de helicópteros urbanos estão na América Latina, e a região atualmente possui a infraestrutura mais densa do mundo para este tipo de aeronave”, destacou Paul Malicki, CEO da Flapper.

A implantação de aeronaves da Eve na rede Flapper está sujeita à celebração de contratos finais definitivos entre as partes.