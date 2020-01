Emissão de certidão negativa está indisponível há três dias no site da Receita

O contribuinte que tentou acessar o site da Receita Federal para obter certidão negativa de pessoa física ou de pessoa jurídica não está conseguindo emitir o documento. Segundo comunicado divulgado na página da Receita, faz três dias que “alguns serviços têm apresentado momentos de indisponibilidade”. De acordo com a Receita, o problema ocorre por causa de um “incidente que houve durante operação em equipamentos do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)”. De acordo com o comunicado da Receita, o Serpro informou que o problema deve ser solucionado até o final do dia de hoje (15/1).

A reportagem acessou o site no início da noite de hoje (15/01) e constatou que o serviço de emissão de certidão negativa continua indisponível. Procurada, o Serpro informou, por meio de sua assessoria, que o serviço deve ser regularizado ainda hoje (15/01) e não detalhou os motivos que levaram à instabilidade do site. A Receita Federal esclarece ainda que a "instabilidade não tem afetado qualquer sistema relacionado ao cumprimento de obrigações tributárias principais ou acessórias, com prazo para encerramento nesta semana".