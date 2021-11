“Empreendedoras precisam de planejamento tecnológico”

Mesmo quando ainda poucas se arriscavam em uma área dominada pelos homens, Luciane Dalmolin, diretora de vendas para pequenas empresas da Dell Technologies no Brasil, já via o potencial do crescimento e as transformações por meio da tecnologia e isso a fascinou. Com mais de 30 anos de carreira, ela ainda encontra menos mulheres do que gostaria na sua área, mas hoje se dedica exatamente a orientar e apoiar aquelas que empreendem e precisam de informações para fazer as melhores escolhas em relação às soluções tecnológicas para seus negócios.

Quais as grandes dificuldades hoje, para a mulher que quer empreender, em relação à tecnologia?

Um dos principais desafios é ter um parceiro de confiança, um consultor nessa área. A empreendedora precisa de amparo. Quando falamos em empreender, geralmente essa pessoa não tem conhecimento em tecnologia. Para auxiliar essas mulheres, a Dell tem um time dedicado a entender e sugerir qual a melhor solução tecnológica para seu negócio.

De que forma você e seu time conseguem ajudar essas mulheres?

Desde recomendar o ecossistema com os recursos que auxiliam na produtividade, como o melhor computador, demais acessórios e também o ambiente de infraestrutura. Falamos muito de dados na nuvem e a empresa pequena inicia ativando suas aplicações nela. Mas à medida que o negócio cresce, aumenta também a necessidade de internalizar algumas aplicações. Ela passa a atuar em ambiente híbrido, uma parte na nuvem e outra interna. Fazer a gestão de todos esses recursos é fundamental para o desempenho de uma empresa e a Dell consegue ajudar a empreendedora em toda essa jornada tecnológica.

O que as grandes empresas, como a Dell, estão fazendo para potencializar a força das empreendedoras?

Uma das nossas grandes iniciativas é o DWEN (Dell Women's Entrepreneur Network), que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino e que já impactou milhares de mulheres ao redor do mundo. Além disso, dentro do programa (basta se cadastrar gratuitamente no site da Dell), essas empreendedoras têm acesso a conteúdo e recursos personalizados, como um consultor para atendimento e suporte dedicado.

Qual o potencial transformador da tecnologia nos negócios?

A tecnologia hoje está intrínseca aos negócios. As mulheres precisam colocar a tecnologia como um pilar dos seus negócios. As empreendedoras têm que ter um olhar crítico para avaliar constantemente os movimentos do mercado e entender como alavancar seu negócio por meio da tecnologia.