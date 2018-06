Empregados da Eletrobrás decidem suspender greve até dia 25

RIO - Por força de uma decisão do presidente do Tribunal Regional Do Trabalho (TRT) do Rio de Janeiro, a greve de 72 horas dos empregados da Eletrobrás foi interrompida nesta terça-feira, mas deve voltar por tempo indeterminado no próximo dia 25, informou o diretor da Associação dos Empregados da Eletrobrás (Aeel), Emanuel Mendes.

+ Greve da Eletrobras atinge 85% dos empregados, diz sindicato

+ Venda da Eletrobrás não sai este ano

A greve foi iniciada ontem (11/6) e tinha por objetivo protestar contra a privatização da estatal e pedir a saída do presidente Wilson Ferreira Jr, considerado o promotor da venda da empresa e cujas relações foram afetadas por declarações polêmicas do executivo.

A nova greve tem por objetivo garantir direitos adquiridos no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), informou Mendes. O sindicalista disse que a partir de 25 de junho os empregados irão parar por tempo indeterminado, mas aguarda uma proposta da companhia que pode suspender a greve.