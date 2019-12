Emprego ajuda em novo recorde de 115 mil pontos da Bovespa

Impulsionada pela criação de vagas no mercado de trabalho brasileiro e pela perspectiva de um acordo preliminar entre Estados Unidos e China, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, bateu novo recorde e fechou o dia em 115.131,25 pontos, terceira máxima consecutiva no fechamento do índice nesta semana.

No mercado financeiro, o resultado do Caged contribuiu para reforçar a percepção de retomada mais sustentada da economia. Os números também suscitaram um olhar atento para a inflação e ao movimento que o Banco Central (BC) poderá fazer, a partir de fevereiro, com os juros hoje em 4,5% ao ano.

Fatores de risco político, como a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro (sem partido – RJ), agora em estágio mais avançado, e a aprovação, nos EUA, do impeachment do presidente Donald Trump – ainda que apenas na Câmara, de maioria democrata – permanecem longe das preocupações do mercado, no momento

O estrategista-chefe da Levante, Rafael Bevilacqua, disse que os dados da economia apontam para um PIB mais próximo de 3% do que de 2% em 2020. Para ele, a geração de empregos não deve afetar a inflação, mesmo com a taxa de juros no mínimo histórico, já que ainda há elevada ociosidade no mercado de trabalho.