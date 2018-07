Empresário da indústria começa o ano mais otimista

O empresário da indústria está mais confiante neste início de 2008 do que esteve em todo o ano passado, de acordo com o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), medido trimestralmente pela Confederação Nacional da Indústrias (CNI). O índice passou de 60,4 pontos em outubro do ano passado para 61,8 pontos neste mês. Ao longo de 2007, o índice ficou sempre ao redor dos 60 pontos, segundo nota da CNI. O crescimento desse otimismo foi verificado principalmente entre os empresários de pequeno porte. Mas as indústrias de médio porte e as grandes também registraram aumento no índice de confiança. A amostra da pesquisa é de 745 empresas de pequeno porte, 423 de médio porte e 226 grandes empresas. Os dados foram coletados entre os dias 2 e 22 de janeiro.